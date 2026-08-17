Москва почала забирати бензин у регіонів на тлі паливної кризи

Після серії ударів по російських НПЗ обмеження на заправках запровадили щонайменше десять регіонів, однак пріоритет у постачанні пального отримала столиця

Російська влада знову почала пріоритетно забезпечувати Москву бензином на тлі нової хвилі паливної кризи. Пальне до столиці почали звозити з інших регіонів РФ, хоча частина з них сама зіткнулася з дефіцитом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними видання, із середини минулого тижня в Москві знову фіксували черги на автозаправних станціях. Водії також почали скаржитися на відсутність пального.

На тлі проблем російська влада запустила кампанію з пріоритетного постачання бензину до Москви. Партії пального почали направляти до столиці з регіонів, попри поширення дефіциту в інших частинах країни.

За підрахунками Reuters, щонайменше десять російських регіонів знову запровадили обмеження на автозаправних станціях.

Проблеми загострилися після серії ударів по російських нафтопереробних заводах. У серпні внаслідок атак із ладу вивели щонайменше чотири великі НПЗ.

Обмеження на АЗС запровадили в Оренбурзькому, Липецькому, Тверському, Краснодарському, Забайкальському, Приморському, Красноярському та Орловському регіонах, а також у Туві та Хакасії.

Нагадаємо, Росія ще в липні почала завозити бензин з Індії, намагаючись компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку. Однак імпортоване пальне досі не потрапило ані на автозаправні станції, ані на оптовий ринок країни-агресора.

Партії індійського бензину «застрягли» в порту Мурманська. Пальне не вивантажують із танкерів через те, що російські нафтові компанії та імпортери не можуть домовитися про ціну.