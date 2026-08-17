Найбільша криптобіржа світу передала Москві дані росіянина, який донатив «Азову»

Отриману інформацію російська влада використала у справі проти IT-фахівця, який переказав українським військовим понад $700

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance передала російській владі дані свого клієнта, який переказував гроші українським військовим. Йдеться про росіянина Юрія Бєлєнького, якого в РФ звинуватили у фінансуванні «тероризму». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Бєлєнький працював у сфері IT. Російські силовики затримали його у вересні 2025 року, а вже в жовтні Слідчий комітет РФ повідомив, що чоловік переказав понад $700 українським військовим із «Азову».

За інформацією Reuters, дані про цей переказ російська влада отримала саме від Binance. Передача інформації привернула увагу через те, що криптобіржа раніше заявляла про повне припинення роботи в Росії ще у 2023 році.

Зазвичай фінансові компанії надають інформацію про своїх клієнтів у відповідь на законні запити правоохоронних органів тих країн, де вони працюють. Водночас юрист Майк Бистров заявив Reuters, що після виходу Binance з російського ринку компанія не була зобов'язана передавати такі відомості Москві. За його словами, законодавство Європейського Союзу про захист персональних даних могло, навпаки, обмежувати таку передачу.

У самій Binance із цим не погодилися. «Binance не встановлює та не забезпечує дотримання законів жодної юрисдикції, не визначає звинувачення та не вирішує, як будь-який уряд використовує інформацію в судових процесах», – заявив речник компанії.

Представник криптобіржі наголосив, що Binance, як і інші міжнародні фінансові установи, співпрацює з правоохоронними органами та відповідає на законні запити щодо надання інформації відповідно до чинних вимог законодавства, конфіденційності та регулювання.

За словами речника, рішення про те, як надалі використовувати отримані від компанії дані, ухвалюють безпосередньо державні органи.

Правозахисники, які відстежують подібні справи, стверджують, що випадок Бєлєнького не є поодиноким. Останніми роками росіяни використовували криптовалютні сервіси для пожертв організаціям та ініціативам, які Москва згодом оголосила «екстремістськими» або «терористичними».

За даними правозахисників, кілька десятків людей, які здійснювали такі пожертви, притягнули до відповідальності та засудили в Росії. Точна кількість таких випадків залишається невідомою.

Нагадаємо, що найбагатші росіяни дедалі активніше виводять свої кошти з країни, змінюючи структуру інвестиційних портфелів. Вони продають російські активи та вкладають гроші у криптовалюту, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, що, за оцінкою української розвідки, свідчить про втрату довіри до перспектив економіки РФ.