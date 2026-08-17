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Російський суд остаточно заблокував участь «Яблука» у виборах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський суд остаточно заблокував участь «Яблука» у виборах
«Яблоко» намагалося повернутися на вибори через суд
фото: росЗМІ

Верховний суд відхилив апеляцію «Яблука», а біля будівлі суду під час розгляду справи затримали десятки людей

Верховний суд Росії визнав законним рішення про зняття партії «Яблуко» з виборів до Державної думи. Суд відхилив апеляційну скаргу партії на скасування реєстрації її федерального списку кандидатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ

Раніше з позовом про зняття «Яблука» з виборів звернулася партія «Родина». Верховний суд задовольнив позов. Підставами для такого рішення стали, зокрема, порушення норм авторського права під час проведення передвиборчої агітації, а також надходження до виборчого фонду коштів від осіб, які отримували фінансування з-за кордону.

Під час попереднього розгляду справи представник Центральної виборчої комісії РФ також навів дані «Росфінмоніторингу» про іноземне фінансування. У самому «Яблуці» це пояснили продажем іноземних акцій, яких партія відповідно до законодавства мала позбутися перед виборами.

Зауважимо, що «Яблуко» було єдиною партією серед тих, які спочатку потрапили до виборчого бюлетеня, що виступала за якнайшвидше завершення війни проти України.

Нагадаємо, 10 серпня Верховний суд РФ зняв «Яблуко» з виборів до Державної думи. Позов подала партія «Родина». Серед претензій до «Яблока» також називали порушення авторських прав під час агітації та використання «екстремістських» гасел.

Раніше біля будівлі Верховного суду Росії затримали щонайменше 35 людей, які прийшли на відкрите засідання у справі партії.

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Теги: росія вибори в Росії війна суд

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