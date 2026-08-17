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Меланія Трамп допомогла возз'єднати ще одну дитину з родиною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Меланія Трамп допомогла возз'єднати ще одну дитину з родиною
Меланія Трамп назвала кількість дітей, яких вдалося повернути до родин
фото: Reuters

Перша леді США повідомила, що її зусилля вже посприяли поверненню до сімей 34 дітей

Перша леді США Меланія Трамп посприяла возз'єднанню ще однієї дитини з родиною, яка була розділена внаслідок російсько-української війни. Повернення відбулося у понеділок, 17 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білий дім.

Меланія Трамп наголосила, що разом зі своїм представником продовжила роботу над поверненням дітей та інших людей, яких війна розлучила з близькими.

«Немає нічого сильнішого, ніж возз'єднання матері з дитиною після тривалого періоду розлуки. Мій представник і я зосереджені на тому, щоб допомогти організувати наступне возз'єднання людей, яких війна між Україною та Росією розлучила з їхніми близькими», – заявила перша леді США.

За інформацією Білого дому, від початку відповідної роботи зусилля Меланії Трамп посприяли возз'єднанню 34 дітей із родинами. Цю діяльність перша леді США розпочала після того, як написала так званого «листа миру» російському диктатору Володимиру Путіну.

Нагадаємо, 31 липня Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Операцію провели в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за участю Офісу омбудсмана та за сприяння Меланії Трамп.

У червні в Україну повернули ще чотирьох дітей, яких росіяни роками тримали в ізоляції та переслідували через рідних на фронті, а частину підлітків готували до примусової мобілізації в армію РФ.

Теги: діти Меланія Трамп США Україна

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