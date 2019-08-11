  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У нічному клубі Бразилії застрелили п’ятьох відвідувачів

    • Розсилка
    Фото: Josmar Leite/RBS TV - У нічному клубі Бразилії застрелили п’ятьох відвідувачів
    Фото: Josmar Leite/RBS TV

    Троє озброєних людей увірвалися до нічного клубу

    У Бразилії стався збройний напад на відвідувачів нічного клубу у місті Мостардас, унаслідок чого загинули 5 людей.

    Про це повідомляє портал G1.

    «Поліція розслідує загибель п’яти людей, трьох чоловіків та двох жінок під час стрілянини у нічному клубі на світанку суботи у місті Мостардас», – йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    За даними місцевих правоохоронців, троє озброєних людей увірвалися до нічного клубу та відкрили стрілянину по відвідувачах та працівниках закладу. Від вогнепальних поранень загинули щонайменше 5 осіб, ще четверо людей поранені. Поранених доправили до шпиталю міста Порту-Алегрі.

    Нагадаємо, що техаський стрілець зізнався, що його мішенню були саме мексиканці.

    Читайте також
    кримінал тероризм напад Бразилія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ