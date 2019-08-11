У нічному клубі Бразилії застрелили п’ятьох відвідувачів



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Фото: Josmar Leite/RBS TV

Троє озброєних людей увірвалися до нічного клубу

У Бразилії стався збройний напад на відвідувачів нічного клубу у місті Мостардас, унаслідок чого загинули 5 людей.

Про це повідомляє портал G1.

«Поліція розслідує загибель п’яти людей, трьох чоловіків та двох жінок під час стрілянини у нічному клубі на світанку суботи у місті Мостардас», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевих правоохоронців, троє озброєних людей увірвалися до нічного клубу та відкрили стрілянину по відвідувачах та працівниках закладу. Від вогнепальних поранень загинули щонайменше 5 осіб, ще четверо людей поранені. Поранених доправили до шпиталю міста Порту-Алегрі.

Нагадаємо, що техаський стрілець зізнався, що його мішенню були саме мексиканці.