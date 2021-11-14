У Нідерландах шахраї продавали QR-коди вакцинації

Зловмисники робили «бізнес» на фейкових підтвердженнях про вакцинацію

У Нідерландах заблокували 1240 QR-кодів, що підтверджують отримання вакцинації через спеціальний додаток. Про це повідомляє NOS.

«Міністерство охорони здоров’я Нідерландів заблокувало майже тисячу QR-кодів у додатку CoronaCheck. Спочатку їх було майже 300, згодом 1240», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було заблоковано 980 внутрішніх фейкових QR-кодів і 260 з інших країн ЄС.

Так, за шахрайство та підробку QR-кодів, що підтверджують отримання вакцинації через спеціальний додаток, було затримано двох жінок і чоловіка. Вони мали доступ до системи, в якій можна створювати QR-коди. Потім ці фейкові коди були продані за великі гроші.

Нагадаємо, влада Нідерландів запровадила новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.

У грудні уряд Нідерландів проведе нараду, на якій може бути ухвалено рішення про продовження обмежень.

Як відомо, кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня.