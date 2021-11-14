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    У Нідерландах шахраї продавали QR-коди вакцинації

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    За шахрайство затримали трьох осіб - У Нідерландах шахраї продавали QR-коди вакцинації

    За шахрайство затримали трьох осіб

    Фото: Bloomberg

    Зловмисники робили «бізнес» на фейкових підтвердженнях про вакцинацію

    У Нідерландах заблокували 1240 QR-кодів, що підтверджують отримання вакцинації через спеціальний додаток. Про це повідомляє NOS.

    «Міністерство охорони здоров’я Нідерландів заблокувало майже тисячу QR-кодів у додатку CoronaCheck. Спочатку їх було майже 300, згодом 1240», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що було заблоковано 980 внутрішніх фейкових QR-кодів і 260 з інших країн ЄС.

    Так, за шахрайство та підробку QR-кодів, що підтверджують отримання вакцинації через спеціальний додаток, було затримано двох жінок і чоловіка. Вони мали доступ до системи, в якій можна створювати QR-коди. Потім ці фейкові коди були продані за великі гроші.

    Нагадаємо, влада Нідерландів запровадила новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.

    У грудні уряд Нідерландів проведе нараду, на якій може бути ухвалено рішення про продовження обмежень.

    Як відомо, кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня.

    Теги: шахрайство Нідерланди коронавірус
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    У Нідерландах шахраї продавали QR-коди вакцинації