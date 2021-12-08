У Нігерії нападники підпалили пасажирський автобус: загинуло 30 людей

Озброєні бойовики напали на транспортний засіб із селянами

Унаслідок нападу озброєних зловмисників на автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30 людей. Про це із посиланням на місцевих правоохоронців та свідків пише Reuters.

«Щонайменше 30 пасажирів автобуса у нігерійському штаті Сокото згоріли, коли озброєні нападники підпалили його», – йдеться у матеріалі.

За даними правоохоронців, в автобусі перебували 24 пасажири, семеро з яких вижили й були доставлені до лікарні. Місцеві мешканці, які допомагали у порятунку, розповіли про 30 загиблих, в тому числі жінок і дітей.

«Місцеві жителі розповіли, що селяни потрапили у засідку на дорозі, яка сполучає регіон Сабон Бірні із селом Гідан Бава в штаті Борно», – стверджує Reuters.

Нагадаємо, на півночі Нігерії регулярно трапляються напади на людей, які подорожують автострадами, а також викрадення учнів шкіл.

Нещодавно у Болгарії автобус, в якому загинули 46 людей, згорів за дві хвилини.

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