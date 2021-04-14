У Нігерії горіла школа. Загинуло 20 дітей

За попередньою інформацією, школяри в Нігерії потрапили у вогняну пастку та не змогли вийти з класів

У Нігерії внаслідок пожежі у школі загинуло близько 20 учнів, передає Actu Niger.

Подія сталася 13 квітня у школі в районі Пейс Бас у Ніамеї в Нігерії. За попередньою інформацією, діти потрапили у вогняну пастку та не змогли вийти з класів. Відомо, що загинули учні підготовчих та молодших класів.

Точна кількість загиблих та постраждалих уточнюється. Офіційно влада країни ще не повідомляла про кількість загиблих, проте місцеві жителя кажуть, що загинули щонайменше 20 школярів.

Причину пожежі не встановлено.

Нагадаємо, 26 лютого озброєні бойовики викрали 317 учениць середньої школи в місті Джангебе. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі виступив із заявою, в якій закликав уряди штатів «переглянути свою політику винагороди бандитів грошима і транспортними засобами», попередивши про можливі катастрофічні наслідки.

Також 17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. У результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.

Наприкінці року повідомлялося, що у Нігерії під час другої хвилі коронавірусу настав голод.