У Німеччині стрімко старіє населення: вже у 2035 році кожен четвертий буде 67+

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Німеччину очікує демографічний зсув
фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Федеральне статистичне відомство прогнозує різке зростання частки літніх людей та скорочення населення й працездатної групи до 2070 року

У Німеччині вже до 2035 року кожна четверта людина буде віком 67 років або старше. Такий прогноз дали фахівці Федерального статистичного відомства (Destatis).

За їх оцінками, у 2070 чисельність населення країни коливатиметься від 63,9 до 86,5 мільйона осіб. Це значно менше, ніж прогноз від 2022 року, який передбачав чисельність населення від 70,2 до 94,4 мільйона, залежно від сценарію.

За помірних показників народжуваності, тривалості життя та імміграції, у 2070 році в Німеччині проживатиме менше 75 мільйонів людей при тому, що нині населення ФРН перевищує 83 млн.

Статистики також підрахували, що кількість людей працездатного віку зменшиться щонайменше до 2070 року на 4 мільйони.

Вже до 2035 року кожна четверта людина в республіці буде віком 67 років або старше. Для порівняння, у 2024 році кожна п'ята людина була в такій віковій категорії. У 2038 році кількість людей віком 67 років і старше зросте до 25-27%.

«Наразі на кожні 100 осіб працездатного віку припадає 33 особи пенсійного віку. У найкращому випадку це число зросте до 43 до 2070 року. У найгіршому випадку, за умови постійно низького рівня народжуваності та низької чистої імміграції, коефіцієнт залежності людей похилого віку може навіть зрости до 61. Це майже вдвічі перевищить поточний показник», – каже керівник відділу відомства Карстен Люммер.

Відповідно, кількість людей працездатного віку (від 20 до 66 років) зменшиться до середини 2030-х років через, зокрема, вихід на пенсію великої кількості «бебі-бумерів». Розрив, що виник, не може бути закритий прогнозованим чистим приростом міграції.

Нагадаємо, що протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 млн працівників. Затверджена торік демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.

Теги: Німеччина населення

