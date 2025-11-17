За кинутий недопалок до €3 тис.: Берлін взявся посилено боротись зі сміттям

Берлін намагається очистити вулиці, підвищивши штрафи

Сенат Берліна прийняв новий каталог штрафів: за недопалок доведеться платити до 3 тис. євро. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Сенат Берліна затвердив нову постанову про збори та штрафи за незаконне викидання сміття, різко підвищивши максимальні суми покарань. Ці заходи мають на меті посилити стримування та очистити вулиці столиці Німеччини.

Відтепер навіть за незначні правопорушення загрожують значні фінансові втрати.

Штрафи за екологічні правопорушення зросли у декілька разів. Так, приміром, кинутий недопалок, який визнано високотоксичним сміттям, тепер обійдеться порушнику від €250 до €3000 (раніше було €80-€120).

За викидання на вулиці пластикових пакетів, одноразових стаканів або жувальної гумки передбачено штраф у розмірі €250 – €500, а за більші обсяги сміття сума може зрости до €5000.

Викидання небезпечних предметів, таких як скляні пляшки, цвяхи або металеві уламки, карається штрафом від €250 до €800 (раніше штрафи починалися від €75). За неприбрані собачі екскременти доведеться заплатити від €100 до €350. Штраф за незаконне викидання великогабаритного сміття (старий матрац чи меблі) подвоївся і становить від €300 до €1500.

Особливо суворі покарання передбачені за електронні та небезпечні відходи (телевізори, пральні машини): штраф тепер починається від €1000 і може сягати €15 тис. За викидання понад п'яти старих автомобільних шин штраф може становити до €20 тис.. Найбільші суми передбачені за будівельне сміття обсягом понад 5 кубічних метрів – до €100 тис.

Сенат сподівається, що таке значне підвищення штрафів, особливо за викидання електронних та великогабаритних відходів, які часто містять шкідливі речовини, нарешті змусить мешканців дотримуватися правил утилізації.

