У Німеччині закликали створити новий договір про ракети



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У новому договорі про контроль за озброєнням повинна бути більша кількість учасників, ніж в договорі про ракети середньої і малої дільності, - генерал ЗС Німеччини

Цей договір має замінити договір про ракети середньої і малої дільності

Генерал Збройних сил Німеччини Еберхард Цорн закликав створити новий договір, де йтиметься про контроль за озброєнням. Про це повідомляє haz.de.

Зазначається, що цей договір має замінити договір про ракети.

За словами Цорн, в новому договорі про контроль за озброєнням повинна бути більша кількість учасників, ніж в договорі про ракети середньої і малої дільності.

Генерал впевнений, що нова угода могла б стати заміною договору про ракети.

«Я занепокоєний ти, що буде з ракетами середньої дальності, якщо цей договір буде втрачено повністю. Я думаю, що потрібно встановити новий режим контролю над озброєнням. Потрібно закликати всіх: Росію, США, Китай», - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії відбулося засідання Двосторонньої консультативної комісії по виконанню Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь за участі Росії та Сполучених Штатів. Подробиць зустрічі не повідомлялось.

Раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році.

Нагадаємо, 11 листопада член Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні, яка є одним з авторів, заявила, що в конгресі представлений законопроект, що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь.