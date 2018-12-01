У Німеччині закликають ЄС і США закрити порти для російських кораблів, які приходять з Азовського моря



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У Німеччині воліють запровадити нові обмеження для Росії Фото: УНІАН

У Німеччині шукають можливості для нових санкцій проти РФ

У Німеччині закликали ЄС та США закрити свої порти для російських кораблів, що приходять з Азовського моря. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Reuters.

З такою ініціативою виступив генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер. На його думку, подібна міра стане гідною відповіддю на конфлікт у Керченській протоці. Раніше країни G7 у спільній заяві щодо конфлікту в Керченській протоці закликали Росію і Україну до припинення ескалації.

Як повідомлялося, сенатор США запропонував провести міжнародні операції у Керченській протоці.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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