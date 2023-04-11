Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал

Економіст вважає, що в держави нема фінансової змоги виплачувати військовим обіцяні гроші

Після повернення доплат військовим у 30 тис. грн серед українського суспільства шириться думка, що це «не на часі» і в держави немає можливості покривати всі обіцяні соціальні виплати із бюджету країни. Про це написав відомий економіст Гліб Вишлінський і заявив, що рішення запровадити доплати було прийнято без будь-якого аналізу.

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«28 лютого 2022 року невідомо навіщо уряд в гарячці перших днів війни без будь-якого аналізу приймає рішення про доплату 30К на місяць всім військовослужбовцям та силовикам. Ціна питання доходить до десь 50 млрд. грн. додаткових бюджетних витрат на місяць. З літа минулого року, коли це вже призводить до девальвації гривні і додаткового стрибка цін», – пише Вишлінський.

На переконання економіста, рішення про додаткові виплати військовим було прийнято поспішно та без додаткового аналізу, а у держави просто нема на це грошей – тому виплати і скасували 1 лютого 2023 року.

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«Урешті-решт, після останнього великого адмінського різання про все це дізнаються популісти на чолі з достойним послідовником ЮВТ нового покоління Дмитром Разумковим. І вуаля – 254 голосів в Раді за повернення надбавок всім, включно з патрульною поліцією в Ужгороді. За рахунок обмеження зарплат в держсекторі 67 тис. грн. (вже раз визнавалося неконституційним, ну і очевидно є шкідливим для країни)», – пише економіст.

Гліб Вишлінський каже, що це ще більше погіршить положення гривні. Тепер уряду, на думку Вишлінського, потрібно або переступати через себе і пояснювати народу непопулярні речі, ветуючи закон. Або нести удар по рейтингах трохи пізніше – через нову хвилю зростання цін.

Думки українців в коментарях розділилися. Деякі користувачі соцмереж погоджуються з Вишлінським та «обороняють еконономічний фронт», а деякі обурені – пишуть, що про додаткові виплати військовим не може писати людина, яка не служить. Економіста звинувачують в «моральному канібалізмі» та зауважують: якщо не буде держави, то не буде ніякої економіки. І це причина, чому уряд та українці мають максимально підтримувати ЗСУ.

Попри все, користувачі вважають, що не треба «боротися» з доплатами військовим, проте треба зосередити сили на боротьбі з корупцією на державних посадах.

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Нагадаємо, що Верховна Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим.

Раніше пост відомого фінансиста спровокував вибух у мережі. Генеральний директор Portmone Дмитро Басов заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат», а це, на його думку, надто висока зарплата для військових.