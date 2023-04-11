Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал
В Україні назріло гостре соціальне питання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Економіст вважає, що в держави нема фінансової змоги виплачувати військовим обіцяні гроші

Після повернення доплат військовим у 30 тис. грн серед українського суспільства шириться думка, що це «не на часі» і в держави немає можливості покривати всі обіцяні соціальні виплати із бюджету країни. Про це написав відомий економіст Гліб Вишлінський і заявив, що рішення запровадити доплати було прийнято без будь-якого аналізу. 

«28 лютого 2022 року невідомо навіщо уряд в гарячці перших днів війни без будь-якого аналізу приймає рішення про доплату 30К на місяць всім військовослужбовцям та силовикам. Ціна питання доходить до десь 50 млрд. грн. додаткових бюджетних витрат на місяць. З літа минулого року, коли це вже призводить до девальвації гривні і додаткового стрибка цін», – пише Вишлінський.

На переконання економіста, рішення про додаткові виплати військовим було прийнято поспішно та без додаткового аналізу, а у держави просто нема на це грошей – тому виплати і скасували 1 лютого 2023 року. 

«Урешті-решт, після останнього великого адмінського різання про все це дізнаються популісти на чолі з достойним послідовником ЮВТ нового покоління Дмитром Разумковим. І вуаля – 254 голосів в Раді за повернення надбавок всім, включно з патрульною поліцією в Ужгороді. За рахунок обмеження зарплат в держсекторі 67 тис. грн. (вже раз визнавалося неконституційним, ну і очевидно є шкідливим для країни)», – пише економіст.

Гліб Вишлінський каже, що це ще більше погіршить положення гривні. Тепер уряду, на думку Вишлінського, потрібно або переступати через себе і пояснювати народу непопулярні речі, ветуючи закон. Або нести удар по рейтингах трохи пізніше – через нову хвилю зростання цін.

Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал фото 1

Думки українців в коментарях розділилися. Деякі користувачі соцмереж погоджуються з Вишлінським та «обороняють еконономічний фронт», а деякі обурені – пишуть, що про додаткові виплати військовим не може писати людина, яка не служить. Економіста звинувачують в «моральному канібалізмі» та зауважують: якщо не буде держави, то не буде ніякої економіки. І це причина, чому уряд та українці мають максимально підтримувати ЗСУ.

Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал фото 2

Попри все, користувачі вважають, що не треба «боротися» з доплатами військовим, проте треба зосередити сили на боротьбі з корупцією на державних посадах. 

Нагадаємо, що Верховна Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим. 

Раніше пост відомого фінансиста спровокував вибух у мережі. Генеральний директор Portmone Дмитро Басов заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат», а це, на його думку, надто висока зарплата для військових.

Читайте також: 100 тисяч – багато чи мало? Що відбувається із зарплатами в українській армії
Теги: інфляція гроші військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Silicon Valley Bank
Банкрутство Silicon Valley Bank. Які наслідки чекають Україну
15 березня, 20:20
Танк Challenger 2
Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які відправляться в Україну (відео)
13 березня, 03:40
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
16 березня, 13:52
Ексгенпрокурор Луценко назвав те, що потрібно для перемоги українським військовим
Луценко розкрив рецепт перемоги у війні
17 березня, 12:23
Українські військові показали журналістам уламки безпілотника
Росіяни воюють дешевими дронами, які можна купити на китайських сайтах: деталі від CNN
16 березня, 11:33
ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі
ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі
16 березня, 14:26
Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
23 березня, 19:30
Вивіски на перейменованих вулицях своїм коштом змінюватимуть громади
Нардеп пояснив, за чиї гроші будуть влаштовувати деколонізацію
27 березня, 07:30
Навчання українських морпіхів
ЗСУ показали, як навчаються морпіхи (фото)
26 березня, 04:42

Суспільство

Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал
Економіст закликав скасувати доплати військовим: у мережі вибухнув скандал
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Артема Гуртового
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Артема Гуртового
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Весна на підході: прогноз погоди в Україні на 11 квітня
Весна на підході: прогноз погоди в Україні на 11 квітня
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
50K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
49K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
43K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
14K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
8293
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту