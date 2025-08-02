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«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
Дмитро Карпенко взяв інтерв'ю у більш як півтора тисяч окупантів
фото: скріншот із відео

«Хочеться спитати в росіян: «А ви взагалі люди?», – заявив журналіст

Журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Як інформує «Главком», на каналі «Ісландія» Карпенко поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Журналіста найбільше нажахала розповідь полоненого Романа Чернікова. Той утопив свою шестирічну прийомну доньку, бо дитина заважала йому відпочивати з товаришами по чарці. Злякавшись, Черніков закрився із тілом дівчинки у сараї, і просидів там тиждень. Зрештою, дружина та теща змусили його вийти. Останки доньки подружжя спалило. Попіл вони розкидали в чотирьох різних місцях. Опісля дружина окупанта заявила в поліцію про те, що дівчинка зникла. Кілька місяців її шукали, а Чернікови зображали вбитих горем батьків. Коли ж правда відкрилася, чоловіка ув’язнили. Уже в тюрмі він підписав контракт, опинився на війні в Україні та потрапив у полон.

Полонений окупант шокував Дмитра Карпенка своєю історією
Полонений окупант шокував Дмитра Карпенка своєю історією
скріншот із відео

«Таких історій багато, спокійно їх слухати просто неможливо. Хочеться спитати в росіян: «А ви взагалі люди?», – ділиться Дмитро Карпенко.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев’ятий етап, про який було домовлено в Стамбулі. Цього разу додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.

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Теги: історія полон дитина обмін

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Суспільство

«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, яка історія полоненого окупанта найбільше його нажахала
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