У США сталася стрілянина: є постраждалі, загинув чоловік

Стрільця знайшли мертвим

Чоловік, який влаштував стрілянину в місті Мідленд на заході Техасу, раніше вже скоїв напад на правоохоронця. Як повідомила місцева влада, внаслідок інциденту, що стався в п'ятницю, одна людина загинула, а ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Підозрюваним виявився 45-річний Віктор Мату Вільярреал. На момент нападу він уже перебував у розшуку за замах на вбивство поліцейського, оскільки за кілька днів до цього, у середу, 10 червня, під час спроби зупинки його автомобіля кілька разів вистрілив у патрульного і втік, кинувши машину неподалік.

Під час подій у п'ятницю зловмисник відкрив вогонь по перехожих та правоохоронцях, затиснувши кількох офіцерів за їхніми патрульними машинами. Для їхнього порятунку задіяли броньовану техніку, ніхто з поліцейських не постраждав. Згодом стрілець забарикадувався в покинутій ветеринарній клініці. Мер Мідленда Лорі Блонг повідомила, що за кілька годин смерть нападника всередині будівлі підтвердили за допомогою дронів та роботів, проте точна причина його загибелі наразі не розголошується.

Внаслідок стрілянини загинув чоловік, чотирьом постраждалим провели операції, п'ятьох вже виписали з лікарні. Інформація про мотиви нападника наразі відсутня.

Очевидці події чули щонайменше 40 пострілів та звук, схожий на вибух, після чого на парковку прибули десятки екіпажів правоохоронців.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.