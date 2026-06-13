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Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Усик зустрівся з Трампом у Білому домі
Усик з Трампом в Овальному кабінеті
фото: Марго Мартін

Раніше український спортсмен побував у Пентагоні

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Про це пише «Главком».

Фотографію з Овального кабінету, де Усик і Трамп тиснуть один одному руки, оприлюднила Марго Мартін, яка є радником і спеціальним помічником Трампа з питань зв'язків з громадськістю. Жодних інших подробиць цієї зустрічі наразі немає.

Усик зустрівся з Трампом у Білому домі фото 1
фото: Марго Мартін

Раніше повідомлялося, що 39-річний непереможений чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик відвідав Пентагон – штаб-квартиру Міністерства оборони США, яка розташована неподалік Вашингтона. 

«Вперше відвідав Пентагон. Важко передати словами емоції, масштаб справді вражає!», – підписав Усик фото з Пентагону у соціальній мережі Х.

Теги: США Дональд Трамп Олександр Усик

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