Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Раніше український спортсмен побував у Пентагоні

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Про це пише «Главком».

Фотографію з Овального кабінету, де Усик і Трамп тиснуть один одному руки, оприлюднила Марго Мартін, яка є радником і спеціальним помічником Трампа з питань зв'язків з громадськістю. Жодних інших подробиць цієї зустрічі наразі немає.

фото: Марго Мартін

Раніше повідомлялося, що 39-річний непереможений чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик відвідав Пентагон – штаб-квартиру Міністерства оборони США, яка розташована неподалік Вашингтона.

«Вперше відвідав Пентагон. Важко передати словами емоції, масштаб справді вражає!», – підписав Усик фото з Пентагону у соціальній мережі Х.