У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)

Дим видно із різних куточків міста

Потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².

Дим видно із різних куточків міста.

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На місці працюють кілька десятків пожежників.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицю країни-агресорки.

Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

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До слова, у російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля, і диктатору Володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза «100 рублів за долар. Ти а** ел. Путін х**ло і злодій».