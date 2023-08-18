Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
На місці працюють кілька десятків пожежників
фото: скрін із відео

Дим видно із різних куточків міста

Потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².

Дим видно із різних куточків міста.

На місці працюють кілька десятків пожежників.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицю країни-агресорки.

Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

До слова, у російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля, і диктатору Володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза «100 рублів за долар. Ти а** ел. Путін х**ло і злодій».

Читайте також: Росіяни не заслуговують на співчуття
Теги: пожежа росія порт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці падіння безпілотника в Москві працюють рятувальники
Атака безпілотників на Москву, США схвалили відправку в Україну F-16: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
На місці вибуху виникла пожежа
Потужний вибух в «Москва-Сіті»: з’явилося відео моменту прильоту
Сьогодні, 06:58
Наслідки атаки дронів на РФ
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Сьогодні, 08:51

Соціум

Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
Чому РФ виготовляє «Шахеди» на власній території: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ виготовляє «Шахеди» на власній території: роз’яснення Повітряних сил
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
58K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
День Незалежності. Тривожно...
12K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8387
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту