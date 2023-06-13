Росіяни не заслуговують на співчуття

У прильотах по цивільних кварталах військової логіки немає взагалі

Що можна сказати про удар по Кривому Рогу? Уже шестеро загиблих, 25 поранених, із них десять – важких. У мене язик не повертається сказати шість «200» і 25 «300». Тому що це мирні. Цивільні. Терміни «200» і «300» вони для нас. Для військових. Військові воюють. Вбивають. І готові померти. Це логічно і справедливо. Удари по цивільних кварталах і смерті мирних досі шокують. Не звикну. У цьому немає військової логіки.

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Зрозуміло, коли прилітає по наших позиціях, зрозуміло коли по штабах. До речі, особливо не говорять про це, але по волонтерах або медиках на евакуації вони теж стріляють з особливим азартом. Це дико, але тут хоча б логіка є.

У прильотах по цивільних кварталах військової логіки немає взагалі. У ЗСУ є арта і є вже ракети з пристойною дальністю. І є результати. Мінус цілий генерал-майор учора на нараді в штабі, я писав про це. Тобто українським військовим навіть на думку не спадає вдарити по мирних кварталах. Аеродром, склад із бк, казарма, штаб – так. Просто по місту – ні. Ніколи. Всі ці пісні про вісім років дамбілі Бомбас всерйоз сприймати не варто. А вони навмисне б'ють саме по мирняку. І пропагандисти вже не соромляться радіти цьому процесу.

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Мотивація очевидна. Закошмарити. Зламати волю до опору. Хоча за півроку чи рік можна було зрозуміти, що це не працює. Перелякані українці не йдуть на Банкову з вимогою підписати мир за будь-яку ціну. Військові стають тільки злішими.

А потім моралісти обурюються – чому українці радіють з'їденому акулою росіянину в Єгипті. Мовляв, як можна так, це ж горе. Можна. Я б навіть сказав, що це природно. Тому що немає окремого путіна, який нас ненавидить, особисто обирає цілі, особисто пускає ракети і в гордій самоті радіє жертвам. Дуже багато співучасників. А ми просто їх не сортуємо занадто уважно.

Так, є хороші. Приблизно 0,5%. Тобто кожен двохсотий. Це не тому що ми злі. Таке ставлення цілком заслужене...