У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Указ про запровадження надзвичайного стану в американському штаті почне діяти з 3 грудня

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хокул оголосила про запровадження надзвичайного стану

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хокул оголосила про запровадження надзвичайного стану до 15 січня 2022 року на тлі зростання випадків зараження на коронавірус. Про це йдеться в офіційному указі губернаторки.

Повідомляється, що, враховуючи поширення коронавірусу «зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року», а також беручи до уваги активне зростання кількості госпіталізацій, пов'язаних з коронавірусом, і потребу в скоординованому підході до забезпечення місткості лікарень, губернаторка оголосила надзвичайний стан у всьому штаті Нью-Йорк.

Згідно з указом, департамент охорони здоров'я зможе обмежувати надання не термінових процедур у лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання на коронавірус.

Постанова почне діяти із п'ятниці, 3 грудня. Указ також дозволить штату швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали для боротьби з пандемією.

До слова, дніпрянин Максим Карпенко, який раніше не вірив у вакцинацію, на собі відчув, що таке коронавірус.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць.

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