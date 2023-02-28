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Закриття аеропорту у Санкт-Петербурзі. Міноборони РФ повідомило причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Закриття аеропорту у Санкт-Петербурзі. Міноборони РФ повідомило причину
У Росії пояснили, що закрили аеропорт, бо тренувались
фото:https://www.spb.kp.ru

Міноборони повідомило, що повітряний простір над Санкт-Петербугом закривали через навчання

Закриття повітряного простору над аеропортом Пулково в Санкт-Петербурзі було пов'язане із тренуванням сил Західної зони відповідальності за протиповітряну оборону (ППО). Про це розповіли у міністерстві оборони Росії у вівторок, 28 лютого, повідомляють РосЗМІ.

В оборонному відомстві зазначили, що 28 лютого чергові сили Західної зони відповідальності за ППО провели тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом. За словами представників міністерства, під час тренування чергові сили ППО відпрацювали виявлення, перехоплення та ідентифікацію передбачуваної мети порушника, а також взаємодію з екстреними службами та силовими відомствами при виникненні надзвичайної ситуації.

Наголошується, що до практичної частини тренування підключили винищувачі зі складу чергових сил ППО Західного військового округу.

Напередодні повідомлялося, що в небо над Петербургом підняли винищувачі через невідомий літаючий об'єкт. Підозрілий об'єкт був помічений за 160-200 кілометрів від Петербурга. Такі відомості, за даними «Фонтанки», Міністерство оборони своїми каналами передало в службу аеропорту Пулково.

Нагадаємо, аеропорт «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, тимчасово не приймав та не відправляв літаки. Затримку рейсів було оголошено до 13:00 години.

Раніше стало відомо, що 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю місцева влада закрила 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Над містом підняли винищувачі. 

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Теги: Міноборони місцева влада Міноборони РФ аеропорт влада перехоплення

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