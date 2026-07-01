Путін буде правити до кінця 2026 року? Невідомий поставив $370 тис. на відставку диктатора

На криптоплатформі Polymarket інвестор зробив велику ставку на те, що російський лідер залишить посаду до кінця наступного року

На платформі прогнозів Polymarket невідомий інвестор поставив $370 тис. на те, що президент Росії Володимир Путін залишить свою посаду до 31 грудня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про ринок прогнозів, відкритий на платформі Polymarket, де користувачі можуть робити ставки на різні політичні, економічні та суспільні події.

Невідомий інвестор вклав $370 тис. у сценарій, за яким Путін залишить президентську посаду до кінця 2026 року. Водночас на самій платформі ймовірність такого розвитку подій наразі оцінюється як невисока.

скриншот із polymarket.com

Polymarket працює за принципом ринку прогнозів, де користувачі купують або продають позиції залежно від власних очікувань щодо майбутніх подій.

Нагадаємо, британське видання The Independent дійшло висновку, що Володимир Путін опинився у найвразливішому становищі від початку повномасштабної війни.

Автори матеріалу пов'язують це з регулярними українськими ударами по стратегічній інфраструктурі Росії, проблемами з логістикою та паливом, а також ознаками зростання невдоволення всередині російської політичної еліти. Крім того, у статті зазначається, що Кремль дедалі більше відчуває наслідки війни, тоді як сам Путін останнім часом почав активніше говорити про можливість відновлення мирних переговорів.