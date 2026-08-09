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У Новосибірську комунальники терміново створюють «потьомкінське село» перед візитом Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Новосибірську комунальники терміново створюють «потьомкінське село» перед візитом Путіна
Місцева влада Новосибірська розпочала екстрені роботи з благоустрою через очікуваний візит високопосадовця
фото: скріншот із відео

У місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель

У Новосибірську розпочалася термінова підготовка до можливого приїзду російського диктатора Володимира Путіна. В місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель, аби створити ілюзію повного процвітання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nexta Live.

Очільник Кремля не відвідував Новосибірську область ще з 2018 року. Подібні аномальні приготування вже спостерігалися перед його поїздками до інших російських міст.

Наприклад, під час візитів до Іркутська та Красноярська в регіонах тимчасово знижували ціни на бензин, однак одразу після від'їзду диктатора вартість пального поверталася до попередніх позначок.

Як відомо, російська влада нещодавно знову запровадила обмеження на продаж пального у Волгоградській області після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону. На автозаправних станціях «Лукойлу» та «Газпрому» одному автомобілю дозволили купувати не більше 40 літрів бензину, а також встановили ліміти на продаж дизельного пального.

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Теги: путін росія бензин

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