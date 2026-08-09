У Новосибірську комунальники терміново створюють «потьомкінське село» перед візитом Путіна

У місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель

У Новосибірську розпочалася термінова підготовка до можливого приїзду російського диктатора Володимира Путіна. В місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель, аби створити ілюзію повного процвітання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nexta Live.

Очільник Кремля не відвідував Новосибірську область ще з 2018 року. Подібні аномальні приготування вже спостерігалися перед його поїздками до інших російських міст.

❗️У Новосибірську терміново готуються до приїзду Путіна – місто приводять до ладу



Напередодні візиту російського президента в місті екстрено перекладають асфальт та ремонтують фасади будівель, створюючи показову картинку для «царя».



Російський диктатор не відвідував… pic.twitter.com/fLARbkRhyt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2026

Наприклад, під час візитів до Іркутська та Красноярська в регіонах тимчасово знижували ціни на бензин, однак одразу після від'їзду диктатора вартість пального поверталася до попередніх позначок.

Як відомо, російська влада нещодавно знову запровадила обмеження на продаж пального у Волгоградській області після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону. На автозаправних станціях «Лукойлу» та «Газпрому» одному автомобілю дозволили купувати не більше 40 літрів бензину, а також встановили ліміти на продаж дизельного пального.