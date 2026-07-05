Венс назвав умову, яка може наблизити завершення війни

Адміністрація США схиляється до того, що українці, поки тривають переговори, «повинні просто займати оборонну позицію»

Контрнаступ Сил оборони 2023 року віцепрезидент США назвав «стратегічною і тактичною катастрофою»

Росія дедалі менше виграє від продовження наступальних дій в Україні, а це може створити умови для завершення війни шляхом переговорів. Як інформує «Главком», таку думку висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The Sunday Times.

За словами Венса, коли він уперше вивчав конфлікт між Росією та Україною, йому здавалося очевидним – розвиток безпілотних технологій означає, що для Києва було б логічніше закріпитися та виснажити Москву, ніж розпочинати дороговартісну наступальну операцію з метою повернення окупованих територій.

«Якщо ви пам’ятаєте, влітку 2023 року головною суперечкою було те, чи варто Україні розпочати масштабний контрнаступ. Майже весь західний світ, включаючи президента Байдена (колишній президент США Джо Байден, – ред.), підштовхував українців до масштабного контрнаступу. І це, якщо озирнутись назад, було стратегічною і тактичною катастрофою», – зазначив віцепрезидент.

За словами Венса, нинішня адміністрація США схиляється до того, що українці, поки тривають переговори, «повинні просто займати максимально оборонну позицію».

«Такий підхід приніс набагато більше плодів, тому що оборонятися легше, ніж наступати. Це дозволило українцям трохи більше використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли те, що вони можуть отримати завдяки продовженню наступальних операцій, вкрай мале – наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для завершення цієї справи», – стверджує Венс.

Він також наголосив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за кожен новий захоплений кілометр української території.

«І я думаю, що це тому, що Сполучені Штати та НАТО заохочували Україну більше зосереджуватися на обороні – і це довело свою ефективність», – додав американський віцепрезидент.

Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ.