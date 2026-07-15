Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти

Жителі російської столиці скаржаться на відсутність вільних слотів для подачі документів. ЗМІ пов'язують це зі зростанням попиту на виїзд із країни

Жителі Москви вже майже місяць не можуть записатися на оформлення закордонних паспортів через портал «Держпослуги».

Під час спроби подати заяву система повідомляє про відсутність вільного часу для запису. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

За словами москвичів, проблема триває щонайменше з кінця червня. Одна з мешканок столиці РФ розповіла, що щодня намагалася записатися до підрозділів у Можайському районі та Чертановому, однак безрезультатно.

Водночас міська влада з середини червня фактично перевела подачу заяв на біометричні закордонні паспорти з порталу mos.ru до російського месенджера MAX. Користувачі скаржаться, що без заповнення анкети через цей застосунок неможливо записатися до багатофункціональних центрів навіть для оформлення п'ятирічного паспорта старого зразка.

За даними видання «Вёрстка», проблеми з оформленням закордонних паспортів у Росії виникли ще навесні. Тоді громадяни почали масово повідомляти про перевантаження підрозділів МВС у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані та Краснодарі.

Журналісти пов'язували це з різким зростанням інтересу до еміграції. Зокрема, у березні 2026 року кількість пошукових запитів «виїхати з Росії» різко зросла на тлі відключень інтернету, посилення законодавства та погіршення економічної ситуації в країні.

Варто зазначити, що після серії ударів по російських НПЗ у РФ посилилися перебої з пальним: у низці регіонів виникли дефіцит бензину, обмеження на його продаж і багатогодинні черги на заправках.