Москва здригнулася від потужних вибухів: уражено логістичний комплекс РФ

Поки влада звітує про «збиття» 79 БПЛА, мережу підривають кадри заграви над гігантським логістичним вузлом у Коледіно

У ніч на 20 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву та Московську область. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів, а російські місцеві пабліки оприлюднили повідомлення про вибухи й влучання на території Підмосков'я. Про це пише «Главком» з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна і моніторингові Telegram-канали Exilenova+ і Supernova+.

Відомо, що повітряна тривога та режим ракетної небезпеки в ніч на 20 липня охопили значну частину європейської території Росії. За даними моніторингових джерел, про загрозу сповіщали у таких областях:

Московській, Тверській, Ярославській та Володимирській;

Іванівській, Новгородській, Вологодській та Калузькій;

Тульській, Тамбовській, Липецькій та Воронезькій;

прикордонних Бєлгородській та Курській областях.

Паралельно з оголошенням тривоги жителів російської столиці попереджали про можливі перебої в роботі мережі інтернет.

Починаючи з третьої години ночі, очільник Москви Сергій Собянін кілька разів звітував про хід атаки, заявляючи про збиття безпілотників, які «летіли на Москву». Спочатку чиновник заявив про нейтралізацію 27 БПЛА, а о 03:37 повідомив про збиття ще 11 повітряних цілей.

Традиційно для російського керівництва, Собянін не озвучив інформації про руйнування чи пошкодження інфраструктури, зазначивши лише, що «фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків» .

«Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», – написав Собянін, не уточнивши інформацію про можливі пошкодження чи постраждалих.

Згодом російські джерела повідомили, що загалом на підльоті до Москви нібито було збито 79 безпілотників. Незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Сергій Собянін кілька разів звітував про перебіг дронової атаки фото: t.me/mos_sobyanin

На тлі атаки Федеральне агентство повітряного транспорту РФ («Росавіація») запровадило тимчасові обмеження на роботу московських аеропортів. Такі заходи традиційно застосовуються під час загрози атак безпілотників для забезпечення безпеки польотів.

Фактичні наслідки: ураження Wildberries

Попри заяви офіційних осіб РФ про нібито успішне відбиття атаки, у соціальних мережах було поширено фото- та відеоматеріали, що підтверджують безпосередні прильоти в Московській області.

Так, за інформацією профільних Telegram-каналiв, один із безпілотників уразив логістичний комплекс Wildberries у селі Коледіно Московської області. Йдеться про один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії Wildberries, через який проходить значна частина логістичних операцій маркетплейса.

Один із безпілотників уразив логістичний комплекс Wildberries у селі Коледіно Московської області. фото: t.me/exilenova_plus

Офіційно російська влада інформацію про ураження цього об'єкта не коментувала.

Українська сторона на момент публікації також не заявляла про причетність до нічної атаки. Інформація про наслідки ударів на території Росії продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня ЗСУ уразили нафтобазу «Нафто-Сервіс» у Московській області, яка використовується для забезпечення паливом російських військ, а також низки суден в Азовському та Чорному морях. Унаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа.