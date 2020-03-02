У Південній Кореї лідера секти судитимуть за розповсюдження коронавірусу



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Армія Південної Кореї дезінфікує місто Тегу, фото 19 лютого 2020 року Фото: AFP

У місті Тегу послідовники секти заразили один одного під час здійснення обряду

Спалах захворюваності на коронавірус у Південній Кореї почався з міста Тегу, де послідовники секти «Храм скинії свідоцтва Шінь-Чонджу» заразили один одного під час здійснення обряду, – повідомляє ВВС.

Влада Сеула подала в прокуратуру позовну заяву щодо 12 лідерів цієї секти, яких звинувачують у вбивстві, заподіянні шкоди та порушенні закону з контролю за поширенням інфекційних захворювання.

Цей позов демонструє зростаюче обурення в країні щодо цієї релігійної групи, лідер якої називає себе месією.

Влада оглянула усіх прихильників цієї секти - 230 тисяч осіб. Приблизно 9 тисяч осіб повідомили, що відчувають симптоми коронавірусу. 88-річний лідер секти Лі Ман Хі також здав аналізи на коронавірус, результати наразі невідомі.

Усі католицькі церкви в Південній Кореї 1 березня закрили через поширення вірусу. Скасували також багато інших громадських заходів, зокрема концерти поп-гурту BTS.

Паства католицької церкви в Південній Кореї налічує близько 5,8 млн людей - це одна з найчисленніших конфесій в країні. Богослужіння в 1734 церквах скасовані до 7 березня. Це небувалий крок за всі 236 років існування католицизму в Південній Кореї.

Багато інших конфесій також скасували свої недільні служби, зокрема, протестантські церкви та буддистські храми.

Після Китаю Південна Корея стала другою країною за кількістю хворих на коронавірус: тут 3 736 хворих, 21 людина померла. Більше половини заражених - послідовники вчення «Храму скинії свідоцтва Шінь-Чонджу».

Ця релігійна течія заснована в 1984 році південнокорейським проповідником Лі Ман Хі. 88-річний Лі називає себе «обіцяним пастором» з Біблії, який прийде замість Ісуса. Послідовникам його вчення розповідають, що друге пришестя вже відбулося в образі Лі Ман Хі.

«Шінь-Чонджу» розшифровується як «Нове небо і нова земля» Лі Ман Хі стверджує, що Біблію написали зашифрованою метафоричною мовою, її справжній зміст доступний лише йому і його послідовникам. Спочатку рух існував тільки в Південній Кореї, але зараз поширюється й на інші країни.

Організацію звинувачують у створенні культу, її діяльність викликає критику і претензії в низці країн.

Нагадаємо, за останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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