Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сікорський зазначив, що якщо хтось не демонструє солідарності, то й не варто очікувати її у відповідь

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини, передає «Главком».

«Пітере, ти маєш від нас стільки солідарності, скільки ми маємо її від тебе», – пише Сікорський.

«Вночі ми отримали повідомлення, що втретє за короткий час стався напад на нафтопровід «Дружба» на російсько-білоруському кордоні. Постачання нафти до Угорщини знову зупинилося! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну», – писав Сійярто.

До слова, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. 

Нагадаємо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Теги: Угорщина Сійярто Польща

