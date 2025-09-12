Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу

Орбан заявив, що Угорщина повинна чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі

За словами премʼєра, загроза війни є «безпосередньою», але Угорщина «не бере у ній участі» та «тримається осторонь»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікувано. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він.

Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі. «Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100% солідарні з ними», – сказав він.

Премʼєр Угорщини стверджує, що російські безпілотники, які цього тижня вторглися в польський, а отже, і в повітряний простір НАТО «є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня». За словами угорського прем'єр-міністра, це могло статися сьогодні або вчора, в Польщі або в Угорщині, «тому загроза війни неминуча». Він додав, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, «поляки в ній по вуха».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після атаки РФ висловив солідарність із Польщею та наголосив на неприйнятності порушення територіальної цілісності країни. Однак він забув назвати чиї саме дрони атакували країну.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.