Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу
Орбан заявив, що Угорщина повинна чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі
фото: MTI

За словами премʼєра, загроза війни є «безпосередньою», але Угорщина «не бере у ній участі» та «тримається осторонь»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що поява російських дронів у повітряному просторі Польщі була очікувано. Угорський політик стверджує, що «поляки по вуха» у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

«Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі», – сказав він.

Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі. «Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100% солідарні з ними», – сказав він.

Премʼєр Угорщини стверджує, що російські безпілотники, які цього тижня вторглися в польський, а отже, і в повітряний простір НАТО «є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня». За словами угорського прем'єр-міністра, це могло статися сьогодні або вчора, в Польщі або в Угорщині, «тому загроза війни неминуча». Він додав, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, «поляки в ній по вуха».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після атаки РФ висловив солідарність із Польщею та наголосив на неприйнятності порушення територіальної цілісності країни. Однак він забув назвати чиї саме дрони атакували країну.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Читайте також:

Теги: Польща Угорщина Віктор Орбан безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На концерті Макса Коржа у Варшаві молоді українці розгорнули заборонений у Польщі прапор
Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців
13 серпня, 10:59
Кадри пошкодженого трубопроводу
Угорщина подякувала Росії за відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба»
19 серпня, 23:26
Уламки знайденого російського безпілотника
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння безпілотника
21 серпня, 18:26
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
22 серпня, 23:16
В Україні працюють секретні заводи дронів – Politico
В Україні працюють секретні заводи дронів – Politico
31 серпня, 00:53
Міхаліна Маніос та Давід Шостак
Польський політик залишив партію заради моделі-трансгендера
1 вересня, 02:56
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
7 вересня, 13:28
Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
Вчора, 10:54
Російський безпілотник «Гербера» було знайдено в Польщі
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
10 вересня, 20:56

Політика

Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу
Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу
Атака російських дронів була спланованою. Польща отримала докази
Атака російських дронів була спланованою. Польща отримала докази
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua