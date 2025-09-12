Головна Світ Політика
Атака російських дронів була спланованою. Польща отримала докази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Атака російських дронів була спланованою. Польща отримала докази
За словами міністра, росіяни здійснили добре сплановану провокацію
фото: Polskie Radio PiK

Кшиштоф Гавковскі: «Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують»

Польський уряд має докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковскі.

«Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією», – заявив він.

Чиновник наголосив, що відхилення від цієї інформації посилює російський наратив. «Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни», – наголосив Гавковскі.

Міністр додав, що ефективні дії польських служб послаблюють російську та білоруську дезінформацію. «Однак постійно з'являються нові наративи – ми будемо їх оприлюднювати, щоб кожен міг побачити, як противники намагаються викликати хаос, занепокоєння, розбрат у польському суспільстві та послабити авторитет держави. Пам'ятайте, не піддавайтеся емоціям, не поширюйте неперевірені відеоматеріали, які часто використовуються для поширення страху», – каже політик.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Теги: Польща безпілотник

