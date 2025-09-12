Атака російських дронів була спланованою. Польща отримала докази

Кшиштоф Гавковскі: «Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують»

Польський уряд має докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковскі.

«Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією», – заявив він.

Чиновник наголосив, що відхилення від цієї інформації посилює російський наратив. «Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни», – наголосив Гавковскі.

Міністр додав, що ефективні дії польських служб послаблюють російську та білоруську дезінформацію. «Однак постійно з'являються нові наративи – ми будемо їх оприлюднювати, щоб кожен міг побачити, як противники намагаються викликати хаос, занепокоєння, розбрат у польському суспільстві та послабити авторитет держави. Пам'ятайте, не піддавайтеся емоціям, не поширюйте неперевірені відеоматеріали, які часто використовуються для поширення страху», – каже політик.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.