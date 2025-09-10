Головна Світ Політика
Келлог їхав до Польщі під час російської атаки – CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Келлог їхав до Польщі під час російської атаки – CNN
Келлог планував відправитися з Польщі в Україну
фото: reuters

«Ця нічна операція стала першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь з початку війни в Україні»

Спецпредставник президента США Кіт Келлог був у дорозі до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників до країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що Келлог планував відправитися з Польщі в Україну. Джерело наголосило, що він продовжить подорож до України найближчими днями.

«Ця нічна операція стала першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь з початку війни в Україні. За словами офіційних осіб, польські та нідерландські літаки перехопили дрони за допомогою італійських, німецьких та багатонаціональних сил НАТО», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.

