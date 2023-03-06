У Польщі впав військовий гелікоптер

Внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило гелікоптера Мі-24

Сьогодні, 6 березня, у Польщі зазнав аварії військовий гелікоптер. Вертоліт Мі-24 упав у районі міста Біла-Подляска, унаслідок надзвичайної події серйозних ушкоджень ніхто не зазнав. Про це повідомляє генеральне командування ЗС Польщі у Твіттері.

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«6 березня 2023 року поблизу міста Бяла-Подляска, на незабудованій території, під час передпольотних випробувань сталася авіаційна пригода, внаслідок якої було пошкоджено шасі та праве крило гелікоптера Мі-24. Унаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав», – йдеться в повідомленні генерального командування.

Як зазначається, у відповідності до такого роду подій, обставини та причини авіапригоди вивчатиме Державна комісія з розслідування катастроф.

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Раніше у Росії під Мурманськом розбився вертоліт. На борту гелікоптера було дев'ять людей. Також повідомлялося, що в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт, на борту якого було три особи.