У Польщі заарештовано понад 20 українців: причина
Затримані перебуватимуть під вартою три місяці
У Польщі суд узяв під варту 21 громадянина України. Заарештовані підозрюються у приналежності до організованої злочинної групи, що займалася нелегальним виробництвом тютюнових виробів. Про це повідомляє RMF FM.
За інформацією прокуратури Свидницького повіту, поліція затримала двадцять одну особу в цеху у Вальбжиху, де здійснювалося нелегальне виробництво цигарок.
«У цеху було виявлено, зокрема, верстати для виробництва цигарок, значну кількість тютюнового листя і велику кількість виготовлених, готових до продажу пачок цигарок без акцизних марок», – сказано в заяві прокуратури.
Затримані обвинувачуються, зокрема, в участі в організованій злочинній групі, що займалася незаконним виробництвом тютюнових виробів.
Окружний суд у Валбжиху заарештував 21 підозрюваного українця на три місяці.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.
До слова, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі.
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