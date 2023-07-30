У Польщі заарештовано понад 20 українців: причина

Затримані перебуватимуть під вартою три місяці

У Польщі суд узяв під варту 21 громадянина України. Заарештовані підозрюються у приналежності до організованої злочинної групи, що займалася нелегальним виробництвом тютюнових виробів. Про це повідомляє RMF FM.

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За інформацією прокуратури Свидницького повіту, поліція затримала двадцять одну особу в цеху у Вальбжиху, де здійснювалося нелегальне виробництво цигарок.

«У цеху було виявлено, зокрема, верстати для виробництва цигарок, значну кількість тютюнового листя і велику кількість виготовлених, готових до продажу пачок цигарок без акцизних марок», – сказано в заяві прокуратури.

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Затримані обвинувачуються, зокрема, в участі в організованій злочинній групі, що займалася незаконним виробництвом тютюнових виробів.

Окружний суд у Валбжиху заарештував 21 підозрюваного українця на три місяці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.

До слова, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі.