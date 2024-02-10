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У Польщі завершилася акція протесту на одному з пунктів пропуску

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Польщі завершилася акція протесту на одному з пунктів пропуску
На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок
фото: ДПСУ (ілюстративне)

Пропуск транспортних засобів на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею здійснюється у звичайному режимі

Рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в Telegram.

Прикордонна варта Республіки Польща поінформувала, що сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика». Таким чином рух відновлено на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

«На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – заявили прикордонники.

Нагадаємо, що вчора польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині». 

Як відомо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинили свій протест 17 січня.

До слова, вчора угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. 

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Теги: пункт пропуску кордон Польща блокада вантажівки

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