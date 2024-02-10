У Польщі завершилася акція протесту на одному з пунктів пропуску
Пропуск транспортних засобів на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею здійснюється у звичайному режимі
Рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в Telegram.
Прикордонна варта Республіки Польща поінформувала, що сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика». Таким чином рух відновлено на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею.
«На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – заявили прикордонники.
Нагадаємо, що вчора польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині».
Як відомо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинили свій протест 17 січня.
До слова, вчора угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.
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