У Польщі завершилася акція протесту на одному з пунктів пропуску

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок

Пропуск транспортних засобів на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею здійснюється у звичайному режимі

Рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прикордонна варта Республіки Польща поінформувала, що сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика». Таким чином рух відновлено на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

«На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – заявили прикордонники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що вчора польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині».

Як відомо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинили свій протест 17 січня.

До слова, вчора угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.