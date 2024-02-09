На кордоні з Польщею заблоковано один із пунктів пропуску
На інших напрямках рух транспортних засобів на даний час відбувається без змін
Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині». Про це в коментарі «Українській правді» повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.
«Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги.
Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати», – сказав він.
За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.
Раніше повідомлялось, що 9 лютого розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з трьома українськими пунктами пропуску – «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині». Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску «Ягодин» та «Шегині», у напрямку пункту пропуску «Рава-Руська» – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.
«Наше терпіння закінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк», – йшлося у заяві мітингарів.
Крім того, у деяких воєводствах Польщі розпочнуться тимчасові блокади доріг. Вони продовжаться з 9 лютого до 10 березня.
Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.
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