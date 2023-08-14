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Європейська країна переманює українських біженців із Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
Перебування в Німеччині фінансово вигідніше для біженця. За стандартом дорослі шукачі притулку мають право на €410
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Німеччина випередила Польщу за кількістю біженців з України

Дедалі більше українських біженців залишають Польщу і переїжджають до Німеччини. Про це повідомляє Business Insider.

За даними Business Insider, у лютому в Польщі перебувало близько 1,3 млн біженців з України. Сьогодні їх менше мільйона (близько 968 тис.).

Німеччина випередила Польщу за кількістю біженців з України. Зараз у ФРН перебуває близько 1,08 млн громадян України. Хоча перед повномасштабною війною українське населення в Німеччині було відносно нечисленним. Згідно з даними Федерального статистичного відомства Німеччини, на кінець 2020 року в Німеччині перебувало 135 тис. громадян України. Таким чином, з часів війни туди приїхало близько мільйона жителів нашої країни. І ця цифра постійно зростає, на відміну від Польщі.

Чому українці почали віддавати перевагу Німеччині

«Ми прикордонна країна, тому деякі люди просто хотіли перечекати перші моменти війни і подивитися, що буде потім. Велике значення мало й те, що біженці найчастіше їдуть туди, де мають рідних чи друзів. І вони рідко мали родичів у західних країнах», – пише видання Slaskibiznes.pl.

«Чесно кажучи, лише після 24 лютого 2022 року українці середнього класу змогли без особливих перешкод виїхати на довше до Німеччини чи Франції», – каже експертка WOT Foundation Олена Бабакова.

Ще рік тому Німеччина здавалася не дуже дружнім місцем для біженців з України. У багатьох великих містах тоді організовувалися проросійські демонстрації, у ЗМІ з’являлися повідомлення про погане ставлення служб до українців.

Не кажучи вже про те, що українці зазвичай не знали німецької мови, а культурні і мовні відмінності між українцями та німцями значно білші, ніж між українцями та поляками.

Проте уряд Німеччини почав приймати санкції, погодився відправити Україні важке озброєння.

«І це почало приваблювати все більше і більше біженців. Дослідження німецького уряду показують, що цілих 37 відсотків українців хочуть залишитися в цій країні назавжди, навіть якщо війна нарешті закінчиться. Для порівняння, близько 19 відсотків українців хочуть залишитися в Польщі назавжди», – пишуть у Business Insider.

У виданні зауважують, що перебування в Німеччині фінансово вигідніше для біженця. За стандартом дорослі шукачі притулку мають право на €410.

Отримавши притулок, біженці можуть працювати, а заробітна плата у Німеччині ​​значно вища, ніж у Польщі. Мінімальна зарплата в цій країні становить 12 євро за годину.

Мовний бар’єр залишається, хоча дослідження уряду в Берліні показують, що три чверті українських біженців у країні пройшли мовні курси, які зазвичай фінансуються державними установами Німеччини.

Як зазначає Каміль Фраймарк з Центру східних досліджень, Берлін охоче наголосив на своїй підтримці біженців, щоб "представити себе лідером регіональної допомоги Україні в усіх вимірах", а також щоб позбавитися поганого враження, яке склалося про Німеччину від початку повномасштабної війни.

Бабакова пояснює, що спочатку українці боялися залишатися в Німеччині чи інших країнах Західної Європи через величезну бюрократію. Проте згодом змінили свою думку.

«Держава (Німеччина. – Ред.) часто оплачує біженцям житло – іноді навіть квартири-студії в Берліні чи інших великих містах, відправляє їх на мовні та професійні курси, виплачує допомогу по безробіттю, достатню для покриття основних витрат. У Польщі з цим є проблема. Так, ви отримуєте 500+, але чи заробить на це мати-одиначка з двома дітьми у Варшаві?», – каже Бабакова.

Також вона додає, що в Німеччині чи Норвегії школи більш відкриті для іммігрантів, на відміну від польських.

Нагадаємо, що польська молодь стає менш прихильною до українців. На 10% протягом року зросла кількість поляків, які вважають, що біженцям слід дати тимчасовий статус за умови, що вони повернуться в Україну, як тільки це стане безпечним. Сьогодні таких 52%, торік було 42%.

67% поляків досі позитивно ставляться до українців, але ця частка значно знизилася. Раніше 62% поляків вважали, що українським біженцям потрібно допомагати, але зараз так думають лише 40%. І вперше понад половина опитаних (55%) висловились проти надання додаткової допомоги українцям. Головна причина погіршення настроїв – нібито споживацьке ставлення українців. Про таке сказали 39% польських респондентів. Дедалі більше вважають, що українці не повинні отримувати такі ж соціальні пільги, як і громадяни Польщі.

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Теги: Польща Німеччина біженці

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