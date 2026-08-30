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У Познані поляки побили місцевого жителя, прийнявши його за українця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Познані поляки побили місцевого жителя, прийнявши його за українця
Нападники вигукували образи та вимагали від чоловіка «спердаляти на війну»
фото з відкритих джерел

Під час суперечки нападники використовували антиукраїнські висловлювання

У польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. Під час інциденту нападники вигукували образи та вимагали від чоловіка «спердаляти на війну». Як інформує «Главком», про це пишуть місцеві ЗМІ.

Обставини конфлікту та деталі нападу наразі уточнюють.

Під час суперечки нападники використовували антиукраїнські висловлювання та історичні гасла, пов’язані з УПА і Бандерою.

Подробиці щодо кількості нападників, стану потерпілого, а також того, чи затримала поліція причетних до інциденту, наразі не повідомляються.

Нагадаємо, у польському Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Конфлікт розпочався після того, як п'яний поляк захотів прочитати їм «лекцію про Волинську трагедію».

Раніше у Польщі створили спеціальні групи прокурорів для розслідування злочинів на ґрунті національної ненависті, зокрема нападів на громадян України. 

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Теги: Польща прокурор українці розслідування поліція конфлікт

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