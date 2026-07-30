Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів

Польща створила спецгрупи прокурорів для захисту українців від злочинів на ґрунті ненависті

Лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів

У Польщі створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті, зокрема напади на громадян України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на polskieradio.pl.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що понад 100 прокурорів уже пройшли спеціальну підготовку та працюють у районних прокуратурах по всій країні. Ще троє спеціалізованих прокурорів працюють в Окружній прокуратурі Варшави, куди надходить значна кількість таких справ.

За словами міністра, рішення ухвалили через зростання кількості злочинів на ґрунті національної ненависті. Він зазначив, що раніше більшість таких проваджень не доходила до суду.

«За дуже короткий час ми вже скерували до судів понад 280 обвинувальних актів, тож зміни в структурі прокуратури дали результати», – наголосив Журек.

За даними Головної комендатури поліції Польщі, лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 10 620 таких випадків, а у 2024 році – 10 595.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на 20-річну українку та 21-річного українця. За даними поліції, напад супроводжувався образами на національному ґрунті. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Після інциденту виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України терміново вжити необхідних заходів реагування.

До слова, після нападу на українську пару у Вроцлаві Дональд Туск заявив, що радикали й хулігани стали сміливішими через політичну підтримку, яку вони отримують. У відповідь канцелярія президента звинуватила уряд у неспроможності забезпечити безпеку на вулицях.