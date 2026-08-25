Поляки жорстоко побили молодих українців, які не захотіли слухати «лекцію про Волинь»

Після нападу троє українців отримали травми голови та обличчя

У польському Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Конфлікт розпочався після того, як п'яний поляк захотів прочитати їм «лекцію про Волинську трагедію». Про це повідомляє «Главком» з посилання на Onet.

Інцидент стався 2 серпня між п'ятою та шостою годиною ранку на вулиці Мальчевського. 34-річний мешканець Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля, а після святкування гуляв містом. На вулиці чоловік зустрів трьох 20-річних українців і почав розпитувати їх про походження.

За словами потерпілих, поведінка поляка їм не сподобалася, зокрема він хотів прочитати їм «лекцію про Волинську трагедію». Після цього чоловік звернувся до трьох або чотирьох незнайомців, які переходили вулицю, та повідомив їм, що перед ними українці.

«Вони дуже спонтанно відреагували на це, і почався напад», – розповів прокурор районної прокуратури Радома Цезарій Олтаржевський.

Згодом до побиття долучилися ще кілька чоловіків. Загалом українців били восьмеро людей. Потерпілі отримали травми голови та обличчя, їх оглянули судово-медичні експерти.

Після нападу Томаш Г. викликав таксі та поїхав з місця події. Поліція встановила його особу та доставила до прокуратури. Чоловік визнав провину і заявив, що під час інциденту був у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі він перебуває під наглядом поліції. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників нападу та вивчають записи камер міського відеоспостереження.

Нагадаємо, останнім часом у Польщі сталося кілька нападів на українців. Лише до початку червня 2026 року українці стали жертвами 5130 злочинів у країні.

Нещодавно, 14 серпня, у Бидгощі чоловік та жінка напали на 14-річну українку та її 12-річного брата через те, що діти розмовляли українською мовою. Нападники погрожували дітям, викрутили руку дівчинці, а також зламали іграшковий дрон.

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він назвав напади на українських дітей «антипольською діяльністю» та закликав нападників добровільно звернутися до поліції.

Раніше у Польщі створили спеціальні групи прокурорів для розслідування злочинів на ґрунті національної ненависті, зокрема нападів на громадян України.