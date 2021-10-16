У Росії 16 осіб загинули від отруєння спиртом

Люди загинули у Єкатеринбурзі від отруєння спиртом із метанолом

У Єкатеринбурзі 16 людей загинули після того, як вжили спирт, в якому містився метанол. Про це в суботу, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на координатора проекту партії «Єдина Росія» «Народний контроль» по Свердловській області Дмитра Чукрєєва.

За словами громадського діяча, сурогатний алкоголь розливали на Ботанічному ринку російського міста. Підприємець, який продавав спирт на розлив, до теперішнього часу вже затриманий, підкреслив Чукрєєв.

При цьому в МОЗ регіону заявили, що їм не надходила інформація про загибель людей. У свою чергу в прокуратурі Свердловської області пообіцяли дати коментарі щодо ситуації пізніше.

Раніше в Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я. Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

Про отруєння жителів Оренбурзької області етанолом стало відомо 7 жовтня. Тоді померли п'ятеро жителів Домбаровського району і четверо – Ясненського міського округу. У Слідчому комітеті уточнили, що загиблим було від 36 до 73 років. Пізніше число загиблих і постраждалих збільшилася.

Раніше фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм.

За словами директора медичних послуг цифрового центру Livi Харрієта Бредлі, відмова від алкоголю в перший тиждень гарантує більш міцний сон, а також підвищення працездатності.

Нагадаємо, невдовзі в Україні зміняться мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Також із 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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