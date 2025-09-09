Головна Світ Політика
Арктична торгівля Росії зазнала фіаско – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Арктична торгівля Росії зазнала фіаско – розвідка
Російський план розвитку арктичної торгівлі провалився
фото: СЗРУ

СЗРУ: російське МНС не впоралось із забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російський план розвитку арктичної торгівлі провалився. Кремль не зміг досягти поставленої у 2018 році мети – обсягу перевезень Північним морським шляхом у 80 млн тонн до 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними СЗРУ, фактичні обсяги перевезень суттєво відстають від планових. У 2023 році через Арктику пройшло 36,2 млн тонн вантажів, у 2024 – 37,9 млн тонн. На цей рік було заплановано 38 млн тонн, але за підсумками першого півріччя очікується, що кінцевий результат не перевищить 32 млн тонн.

Спроби покращити ситуацію за рахунок інфраструктури також зазнали невдачі. Новий морський порт «Лавна» (Мурманська область), який мав запрацювати ще у 2023 році, почав роботу лише на початку цього року. Його проєктна потужність у 18 млн тонн вугілля на рік була знижена до 6 млн на момент запуску. Станом на кінець серпня 2025 року порт обробив лише 650 тисяч тонн вантажу, що свідчить про його недобудованість.

Крім того, російське МНС не впоралось із забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні. Аварійно-рятувальні центри, обіцяні у 2024 році, так і не запрацювали. У районах Діксона та Тіксі навіть не розпочато їхнє будівництво. У СЗРУ підкреслили, що в регіоні відсутні вертольоти для надання допомоги у разі потреби.

Нагадаємо, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтервʼю «Апострофу».

Очільник ГУР наголосив, що у Кремлі присутні полярні позиції: одні посадовці виступають за продовження війни, інші – за її зупинку. «Одні виступають за те, що треба продовжувати, інші за те, що треба зупинятись. Кількість тих, які виступають за те, що треба зупинятись, за останній час значно зросла», – каже він.

