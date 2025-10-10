Головна Країна Політика
«Контрнаступальної операції не існує». Безугла наїхала на Сирського та Редіса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Парламентарка вважає, що контрнаступальна операція «послаблює інші напрямки»
Депутатка стверджує, що операція нібито є лише стабілізаційними діями з частковим успіхом

Народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що Добропільської контрнаступальної операції нібито не існує. Вона вчергове розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парламентарки.

За словами нардепки, Добропільська контрнаступальна операція – це «окремі стабілізаційні дії з частковим успіхом за рахунок послаблення інших напрямків». «Спочатку допустили прорив і брехали, що немає ніякого прориву; потім брехали, що є лише «просочування»; потім брехня «перестрибнула» раптом аж як цілий контрнаступ з нашого боку, оточення 100500 росіян, які раптом накопичились з «просочування». Скоро співатимуть про масштаби контрнаступу 2023. Нагадати, чим закінчилася брехня у 2023?» – написала вона.

Крім того, парламентарка звинуватила командира першого корпусу Національної гвардії «Азов» Дениса Прокопенка. «Редіс, Вам не соромно? Прогнулись. Стільки пройшли, а прогнулись піарити його в круговій поруці брехні... В ЗСУ немає вибору, але Азов в НГУ і позиціонують себе не тільки як підрозділ, а як ідейний рух з цінностями... Можливо, тому Кротевич звільнився?» – заявила депутатка.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за час Добропільської контрнаступальної операції звільнено 180,8 кв. км території України.

До слова, Київський апеляційний суд зобов’язав народну депутатку Мар'яну Безуглу виплатити бригадному генералу Олегу Зубаничу компенсацію в розмірі 1 грн. Судове рішення було ухвалене у справі про захист честі та гідності військового.

Позов до суду генерал Зубанич подав після публікації Безуглої в січні 2024 року. У своїх дописах нардепка звинувачувала командира 10-го армійського корпусу у великих втратах у лавах ЗСУ. Крім того, за даними судових документів, Безугла також заявляла, що Зубанич нібито провалив оборону Харківської області у 2022 році та призвів до втрати міста Лисичанська.

