Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом

Литва навчає дітей керувати дронами на кордоні з Росією

Литва відкрила першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати, збирати та програмувати дрони. Школа розташована в місті Таураге, лише за 20 км від російського анклаву Калінінград. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як заявив заступник міністра оборони Томаш Годляускас, ця ініціатива є частиною стратегії з нарощування військового оборонного потенціалу.

«Все зводиться до розбудови військового оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з Росією та Білоруссю», – сказав Томаш Годляускас.

У школі учнів навчають керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, а також відпрацьовувати віртуальні польоти на комп'ютерах. Діти з ентузіазмом долучаються до занять, попри те, що іноді розбивають мінідрони під час практики.

Зазначається, що Литва, яка є членом НАТО, раніше звернулася до Альянсу з проханням посилити свою протиповітряну оборону. Це сталося після того, як влітку два російські безпілотники, що прямували з Білорусі, розбилися на її території.

Нагадаємо, Литва залишить відкритими решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, але готова негайно закрити їх у разі будь-яких провокацій. Таку заяву зробив новообраний міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами міністра, закриття кордону може статися у будь-який час, якщо виникне провокація, пов'язана, наприклад, із дронами чи підозрілими переміщеннями військ. Він зазначив, що у разі такого інциденту начальник прикордонної служби має повноваження негайно ухвалити рішення.