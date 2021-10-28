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    У Росії померла дворічна дівчинка: швидше за все, випила настоянку

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    У російській лікарні померла маленька дитина, можлива причина смерті &ndash; отруєння алкоголем - У Росії померла дворічна дівчинка: швидше за все, випила настоянку
    У російській лікарні померла маленька дитина, можлива причина смерті – отруєння алкоголем
    Фото з відкритих джерел

    Після того, як у РФ померла маленька дитина, прокуратура взялася за перевірку

    У російському місті Ногінськ у понеділок, 25 жовтня, в лікарню з ознаками отруєння потрапила дворічна дівчинка, пізніше дитина померла. Після смерті дитини прокуратура Московської області почала перевірку, йдеться в Telegram-каналі відомства.

    У лікарні дитині поставили діагноз «отруєння невстановленою речовиною», швидше за все, спиртним, повідомив Telegram-канал «Shot».

    За його даними, дівчинку та її 43-річну матір знайшли у квартирі без свідомості, а потім терміново відправили в лікарню.

    У житлі були знайдені дві порожні пляшки з-під настоянки «Красная ягода».

    Сім'я, в якій ростили дівчинку, перебувала на профілактичному обліку в підрозділі поліції з роботи з неповнолітніми.

    Батько дитини – таксист, а мати ніде не працювала.

    Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 16 людей загинули після того, як вжили спирт, в якому містився метанол.

    Раніше в Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я. Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

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    Теги: Росія прокуратура отруєння
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    У Росії померла дворічна дівчинка: швидше за все, випила настоянку