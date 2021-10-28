У Росії померла дворічна дівчинка: швидше за все, випила настоянку

Після того, як у РФ померла маленька дитина, прокуратура взялася за перевірку

У російському місті Ногінськ у понеділок, 25 жовтня, в лікарню з ознаками отруєння потрапила дворічна дівчинка, пізніше дитина померла. Після смерті дитини прокуратура Московської області почала перевірку, йдеться в Telegram-каналі відомства.

У лікарні дитині поставили діагноз «отруєння невстановленою речовиною», швидше за все, спиртним, повідомив Telegram-канал «Shot».

За його даними, дівчинку та її 43-річну матір знайшли у квартирі без свідомості, а потім терміново відправили в лікарню.

У житлі були знайдені дві порожні пляшки з-під настоянки «Красная ягода».

Сім'я, в якій ростили дівчинку, перебувала на профілактичному обліку в підрозділі поліції з роботи з неповнолітніми.

Батько дитини – таксист, а мати ніде не працювала.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі 16 людей загинули після того, як вжили спирт, в якому містився метанол.

Раніше в Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я. Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

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