У Росії розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт, – СтратКом ЗСУ

За попередньою інформацією, пілот не вижив

У Ростовській області розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

«Ще доба не закінчилась, а хороші новини невпинно надходять. У Ростовській народній республіці розбився СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому, – ниють кацапські інформаційні помийки», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що пілот не вижив.

Нагадаємо, у Херсонській області силами протиповітряної оборони ЗСУ збили російський штурмовик Су-25.

Додамо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.