Російська пропаганда в жалобі через результати угорських виборів: найцікавіше з мережі

Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними

Російські пропагандистські телеграм-канали емоційно відреагували на результати виборів в Угорщині, визнаючи поразку Віктора Орбана та можливе послаблення позицій Кремля в Європейському Союзі. Найяскравіші реакції у соцмережах зібрав «Главком»

Канал «Логика Маркова» визнає поразку Орбана та заявляє про серйозні наслідки для Росії, зокрема посилення ЄС, нові санкції і можливе збільшення фінансування України скріншот із Telegram

Канал «Логика Маркова» фактично підсумовує ситуацію як стратегічну помилку: «Ми переоцінили Орбана. І знову недооцінили Європу – керівництво ЄС». Там же прогнозують, що наслідки для Росії будуть негативними, зокрема через посилення ролі Брюсселя.

Автори каналу також прямо пишуть про нові ризики для Кремля: «Буде виділений гігантський бюджет у €90 млрд для української армії», а також допускають ухвалення нових санкцій і більш жорсткої політики ЄС щодо Росії.

Канал BRIEFLY RU стверджує, що поразка Орбана не є прямою поразкою Путіна і Кремль зможе працювати з новою владою, зберігаючи вплив через політичні та енергетичні інтереси скріншот із Telegram

Натомість Telegram-канал «Поздняков 3.0» ситуацію описує максимально емоційно і різко, визнаючи втрату впливу Росії одразу в кількох країнах, серед яких прямо називають і Угорщину. Автори каналу перераховують держави, де Москва, на їхню думку, вже «втратила позиції» або близька до цього, а також критично оцінюють міжнародних партнерів, зокрема Китай і Дональда Трампа. Водночас фінал допису має мобілізаційний характер – там наголошують, що Росія має «триматися разом» і протистояти викликам, попри втрати впливу.

«Поздняков 3.0» емоційно заявляє про втрату впливу Росії в низці країн, критикує міжнародних партнерів і закликає до консолідації всередині РФ попри ці поразки cкріншот із Telegram

Спробу пом’якшити ситуацію демонструє BRIEFLY RU. Там зазначають, що програш Орбана «не є прямою поразкою Путіна», і додають, що новий політичний ландшафт не обов’язково означає повний розрив із Москвою. Більше того, автори припускають, що новий лідер може залишитися «прийнятним партнером» для Кремля.

Канал «Политджойстик» визнає поразку Орбана як негатив для Росії, але намагається подати її як змішаний результат, підкреслюючи необхідність внутрішньої консолідації та можливі наслідки для політики США і Дональда Трампа скріншот із Telegram

Більш стриману, але тривожну оцінку дає канал «Политджойстик». У дописах прямо вказують на «різке ослаблення національно орієнтованих еліт у Європі», що грало на руку Москві. Водночас там наголошують, що тепер Росії доведеться «розраховувати лише на себе» і адаптуватися до нової реальності.

Канал «Два майора» стверджує, що нова влада Угорщини зберігатиме контакти з Росією з прагматичних причин і закликає не перебільшувати втрату впливу Кремля скріншот із Telegram

Telegram-канал «Два майора» також намагаються пом’якшити сприйняття поразки Орбана. Там наголошують, що нова влада Угорщини не відмовиться від контактів із Росією: «Нам доведеться сісти за стіл переговорів із російським президентом… при необхідності ми будемо вести переговори, але друзями не станемо». Водночас автори каналу додають, що «ламати руки з приводу «ми втратили Угорщину» сенсу немає», підкреслюючи, що Будапешт і раніше діяв насамперед у власних інтересах.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини.