У Росії за добу виявили майже 25 тис. випадків коронавірусу. Це новий антирекорд

Всього в країні за час пандемії Covid-19 заразилися 2 064 748 осіб

У Росії за минулу добу виявили рекордний показник у 24 822 нових випадки коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Стопкоронавирус.рф.

Також за добу зафіксовано 467 смертей. За весь період в Росії від коронавірусу померли 35 778 осіб.

Раніше в Росії рекордний показник у 21 983 випадки заражень і 411 смертей був зафіксований 12 листопада.

Нагадаємо, що у Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик.

До слова, у Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці.

Крім того, Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

До слова, ВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19).