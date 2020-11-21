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    У світі

    У Росії за добу виявили майже 25 тис. випадків коронавірусу. Це новий антирекорд

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    За минулу добу у Росії виявили рекордний показник нових випадків коронавірусної хвороби - У Росії за добу виявили майже 25 тис. випадків коронавірусу. Це новий антирекорд
    За минулу добу у Росії виявили рекордний показник нових випадків коронавірусної хвороби

    Всього в країні за час пандемії Covid-19 заразилися 2 064 748 осіб

    У Росії за минулу добу виявили рекордний показник у 24 822 нових випадки коронавірусної хворобиПро це повідомляє Стопкоронавирус.рф.

    Також за добу зафіксовано 467 смертей. За весь період в Росії від коронавірусу померли 35 778 осіб. 

    Раніше в Росії рекордний показник у 21 983 випадки заражень і 411 смертей був зафіксований 12 листопада.

    Нагадаємо, що у Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик.

    До слова, у Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці.

    Крім того, Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

    До словаВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

    Як повідомлялося, Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19).

    Теги: Росія хвороби щеплення ВООЗ коронавірус
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