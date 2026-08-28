Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий Ярославський завод

Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії у Ярославлі

«Славнефть-Янос» є найбільшим нафтопереробним підприємством Центрального федерального округу РФ

Сили оборони України вранці 28 серпня уразили нафтопереробний завод «Славнефть-Янос» у російському Ярославлі. Підприємство має стратегічне значення для забезпечення паливом центральних регіонів Росії та її військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком».

Перші повідомлення про атаку з'явилися вранці. Місцеві жителі зафіксували проліт безпілотників та роботу російської протиповітряної оборони. Після цього на території нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження підприємства.

За даними Генштабу, потужність «Славнефть-Янос» становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та інші види нафтопродуктів.

У Генштабі також наголосили, що підприємство задіяне у забезпеченні потреб російських збройних сил. Ступінь пошкодження НПЗ після атаки наразі уточнюється.

Чим важливий Ярославський НПЗ

«Славнефть-Янос» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та найбільше підприємство такого профілю в Центральному федеральному окрузі РФ. Завод розташований у Ярославлі – приблизно за 250 км на північний схід від Москви.

Підприємство входить до структури нафтової компанії «Славнефть», яку контролюють «Роснефть» і «Газпром нафта». Проєктна потужність заводу становить близько 15 млн тонн сировини на рік, що робить його важливою частиною системи постачання пального в європейській частині Росії.

Кого забезпечує продукцією Ярославський НПЗ

Особливе значення Янос має через географію споживачів його продукції. Нафтопродукти підприємства постачаються великим споживачам Центрального та Північно-Західного регіонів Росії. Таким чином, завод працює, зокрема, на паливний ринок регіонів навколо російської столиці.

Серед споживачів продукції Янос також є російські аеропорти, Управління Північної залізниці та підприємства військово-промислового комплексу.

Завод виробляє широкий спектр продукції: бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, моторні та інші мастила, бітум і мазут. Наявність у номенклатурі авіаційного та дизельного пального додатково підвищує значення підприємства для транспортної та військової інфраструктури Росії.

Янос був введений в експлуатацію у 1961 році та протягом наступних десятиліть неодноразово модернізувався. Підприємство має розвинену виробничу й транспортну інфраструктуру, що дозволяє постачати нафтопродукти великим промисловим і транспортним споживачам одразу в кількох регіонах РФ.

До слова, від початку 2026 року внаслідок ударів безпілотників та далекобійних ракет пошкоджень зазнали щонайменше 28 із приблизно 48 російських нафтопереробних заводів. Загалом було зафіксовано 81 окремий удар по таких об'єктах.