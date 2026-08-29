Путін має шість варіантів, як зруйнувати НАТО – The Telegraph

Путін не хоче прямого військового зіткнення з альянсом, але планує «гібридні операції» проти його держав-членів

Найбільше на Заході обговорюється «кримський сценарій» вторгнення

Західні уряди вже тривалий час попереджають про загрозу нападу Росії на НАТО. І хоча представники розвідки останнім часом вважають, що Володимир Путін не хоче прямого військового зіткнення з альянсом, але водночас він планує «гібридні операції» проти його держав-членів, що зрештою може випадково спровокувати конфронтацію. Як інформує «Главком», The Telegraph аналізує, які варіанти агресії проти НАТО розглядає Росія і де може бути завдано удару.

Варіант 1. «Кримський сценарій» нападу на сусідні держави НАТО

Це найбільш обговорюваний із варіантів дій Путіна. Передбачається, що «активісти» – російські агенти під прикриттям – організовуватимуть протести проти якоїсь штучно створеної образи на етнічну російську меншину в таких місцях, як естонське місто Нарва або латвійське місто Даугавпілс. Під прикриттям «протестів» російські війська – спочатку без прикриття та в цивільному одязі – перетнуть кордон і захоплять контроль над ключовими містами.

Теоретично НАТО опиниться в скрутному становищі: це російський напад чи просто спалах вуличної демократії? І поки НАТО зволікає, Росія може ввести війська, щоб «підтримувати мир».

Проблема цього сценарію в тому, що повторити той самий трюк двічі складно. З часів Криму уряди Естонії, Латвії та Литви готувалися саме до такого. Тож якщо на вулицях Нарви з’являться аналоги загадкових кримських «зелених чоловічків» 2014 року, їх просто розстріляють.

Варіант 2. Звичайний напад на сусідні держави

Це найгірший, але найменш імовірний варіант: прямий звичайний наступ. Одночасне вторгнення, розпочате з Калінінграда та Білорусі, переріже «Сувалкський прохід» – вузьку ділянку кордону між Польщею та Литвою. Тим часом російські десантники або морські піхотинці висадяться на Готланді, шведському острові в Балтійському морі, перекривши постачання з повітря.

Три балтійські держави будуть відрізані від решти країн НАТО. Війська НАТО, які не звикли до ведення бойових дій із використанням безпілотників, швидко зазнають поразки, і армія РФ просунеться до Таллінна, Риги та Вільнюса.

Однак, як і у випадку з кримським сценарієм, ця операція широко відпрацьовувалася.

«Якщо російські війська перетнуть кордон з Естонією, всі знають, що буде далі. Російські сили вторгнення зазнають атаки, і проти їхніх тилових підрозділів будуть задіяні авіація та ракети НАТО», – каже Марк Галеотті, експерт з питань безпеки.

Варіант 3. Вторгнення

Наприклад, російський вертоліт через проблеми з двигуном здійснює «аварійну посадку» прямо на кордоні з Калінінградом. Для забезпечення безпеки об’єкта на території сусідньої Польщі чи Литви та повернення екіпажу направляється «рятувальна група»:

«Існує безліч варіацій сценарію «загубленого вертольота», включаючи ракети та безпілотники, які «випадково» пролітають над Україною і падають у Польщі, Румунії та Молдові. І в останні місяці спостерігається зростання саме таких «аварій».

Варіант 4. Фальшивий прапор

З’являються дедалі нові повідомлення про те, що Кремль накопичує захоплені або збиті українські безпілотники, які він може використати у провокаціях, щоб підірвати єдність НАТО та підтримку України, створивши видимість того, що масований авіаудар по Росії трагічно провалився і приземлився на прифронтовій території. Польща, де вже спостерігається зростання антиукраїнських настроїв, може стати привабливою ціллю для такого удару.

Це більш правдоподібно, ніж «кримський сценарій», і може мати бажаний політичний ефект. Але поки що незрозуміло, як Росія може використати такий інцидент для підриву НАТО.

Варіант 5. Саботаж у Європі

Росія вже продемонструвала свою здатність проводити диверсійні операції по всій Європі, часто обираючи цілями країни, які менш підготовлені до проблем, ніж її безпосередні сусіди.

Якщо Путін шукає спосіб перевірити НАТО, логічним наступним кроком буде віддати наказ про таку операцію, яка призведе до жертв: наприклад, сходження поїзда з рейок або бомбардування заводу.

Однак, оскільки Росія не може з упевненістю знати, який рівень ескалації може змінити політику Заходу так, як вона цього хоче, замість того щоб спровокувати силову відповідь, такі операції несуть у собі ризик.

Варіант 6. Кібератака

Технічно, системні кібератаки вважаються підставою для активації пункту про колективну оборону НАТО. Але за своєю природою їх важко виявити, і незрозуміло, які заходи у відповідь слід вжити.

Така атака не обов’язково має бути настільки фатальною. Обвал фондової біржі для поширення паніки на ринку або закриття ключового аеропорту можуть спричинити величезні незручності, які можуть вплинути на ухвалення політичних рішень.

При цьому Кремль розраховує, що подібні атаки не викличуть суттєвих заходів у відповідь. І саме в цьому полягає ключ до стримування таких дій, зазначає видання:

«Якщо глава ЦРУ Раткліфф дав Росії зрозуміти, що процес встановлення відповідальності та вжиття відповідних заходів відбуватиметься набагато швидше, ніж Росія звикла, "це може почати вносити певну дисципліну в їхні дії».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що взагалі не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО.

Тим часом занепокоєння в Європі щодо можливого випробування Росією готовності НАТО до колективної оборони зростає. В останні тижні російські безпілотники порушували повітряний простір країн Альянсу, зокрема Румунії та Польщі. На тлі цього європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену військову провокацію або інцидент проти однієї з держав Альянсу.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ.