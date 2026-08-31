Атака дронів на Київ. Уламки впали одразу в кількох районах

У столиці виникли пожежі, а на нежитлових територіях виявили нові місця падіння уламків БпЛА

Київ зазнав атаки безпілотників. Наслідки падіння уламків зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Соломʼянському районах столиці, у деяких місцях виникли загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги. На місці сталося загоряння трави. «У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги. Сталося загоряння трави. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Згодом стало відомо ще про два місця падіння уламків у Голосіївському районі. Їх виявили на нежитлових територіях за двома адресами. Загорянь там не зафіксовано.

Наслідки атаки також зафіксували у Дарницькому районі. Там унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа. Інформації про її масштаби наразі немає. У Соломʼянському районі сталося загоряння трави поблизу лісосмуги. Екстрені служби вирушили на місце.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:46. Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотників у напрямку столиці. О 20:03 мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони по ворожих БпЛА.

До слова, під час повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. За попередніми даними, зафіксовано влучання у складські приміщення мережі магазинів «Аврора». На території логістичного комплексу спалахнула пожежа, також повідомляється про руйнування будівель.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень.