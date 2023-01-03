У російському Курську пролунали вибухи

Місцеві жителі чули вибухи у районі Залізничного округу

У російському Курську пролунав гучний вибух. Про це повідомляє Telegram-канал «Типовий Курськ».

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Звук гучного вибуху чули у районі Залізничного округу.

Місцеві мешканці пишуть у мережі, що вибух було чути у районі Муринівки. Повідомляють про «один хлопок, але голосно».

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У коментарях додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу. Місцева влада поки що ніяк не уточнювала інформацію.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.